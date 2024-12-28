На початку року росіяни діяли дещо інакше, кажуть британці.

Росія змінила тактику ракетних атак по Україні і перейшла до менш частих, але більш масованих ударів. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на аналіз британської розвідки.

Британці проаналізували ракетний удар, який росіяни здійснили у ніч з 12 на 13 грудня. Як і у випадку з обстрілами, що сталися в листопаді та раніше, росіяни задіяли стратегічну і тактичну авіацію для записку крилатих і балістичних ракет. Одночасно з моря було запущено ракети "Калібр", а з землі – численні дрони-камікадзе. Загалом було використано близько 90 ракет у поєднанні зі щонайменше 180 БПЛА.

Британська розвідка акцентує, що з серпня Росія не вела ракетних обстрілів, а накопичувала ракети, аби потім здійснити кілька потужних хвиль обстрілів. Це помітно відрізняється від тактики, якої росіяни трималися на початку року: частіші, але менші за масштабом атаки.

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Крім того Росія тримає певний запас ракет для маломасштабних атак, які проводяться для демонстративних "каральних заходів".

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