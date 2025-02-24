Очільник розвідки зазначив, що РФ розуміє, що швидко досягти стратегічної мети нереально.

Російська Федерація не може швидко досягти своєї стратегічної мети в Україні, тому їй потрібна пауза для відновлення сил і роботи над помилками. Про це керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив під час Спеціальної зустрічі YES до 24 лютого, стрім з якої оприлюднив Telegram-канал Новини.LIVE.

"РФ розуміє, що швидко досягти стратегічної мети нереально. Не буду казати, що Росії нічого не вдається, що в них все погано. Це не так. Вони рухаються вперед. Але цей рух не такий вже значний. Він недостатній для досягнення швидко їх стратегічної мети. Тому їй потрібна пауза", – сказав очільник розвідки.

За його словами, паузу росіяни використають для відновлення сил, роботи над помилками, спробують дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни.

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"І тоді в них з’являється вікно спроможностей для того, щоб досягти своєї стратегічної мети. Те, що вони декларують, що їхня мета – повна окупація Донбасу, Херсонської і Запорізької областей та утримання контроля над тимчасово окупованою Автономною республікою Крим – це не так. Їм потрібно набагато більше. Досягти цього просто у війні не вдається, і це факт. Тому потрібна пауза", – пояснив Буданов.

Завершення війни в Україні

23 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни в Україні у 2025 році можливе. Проте для цього, за його словами, потрібно вжити необхідних заходів. Зокрема, потрібно посилити санкції проти Росії та дати нашій країні гарантії безпеки, що унеможливить нову агресію РФ.

Тим часом у Росії натякнули, що знову можуть почати війну після перемир'я. Так, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Росія прагне до довгострокової мирної угоди щодо України, яка спрямована на усунення "першопричин конфлікту". Водночас, за його словами, швидке припинення вогню призведе до такого ж швидкого відновлення бойових дій у майбутньому.

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