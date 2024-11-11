Зараз фронт буде важко заморозити: експерт пояснив причини

За його словами, наразі ворог намагається максимально використовувати наявні сили, ресурси та засоби.

Наразі російські окупанти проводять активні штурмові дії, тому фронт неможливо заморозити. Про це заявив заявив співзасновник проекту DeepState, аналітик Руслан Микула в ефірі Радіо Свобода.

"Зараз фронт буде важко заморозити, бо ворог по всій лінії зіткнення проводить штурмові дії. Відповідно, багато де, як такої лінії зіткнення конкретної немає. Є позиції, де спостережні пункти ворога і Сил оборони розкидані", - сказав він.

Аналітик нагадав, що росіяни вже більше року проводять масові активні штурмові дії. За його словами, наразі ворог намагається максимально використовувати наявні сили, ресурси та засоби.

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"Ворог поспішає, скажімо так. Тому, я поки не уявляю, як все це можна заморозити. А з приводу заяв Дональда Туска, зараз потрібно дочекатися, коли Трамп офіційно вступить на посаду, і тоді якісь конкретні рухи будуть від нього", - зауважив Микула.

Крім того, він впевнений, що росіяни навряд чи допустять заморозку фронту в той час, коли Сили оборони України перебувають на Курщині.

Розмови про припинення війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи публікації ЗМІ щодо мирного плану Трампа стосовно України наголосив, що такий план, ймовірно, лише на стадії підготовки.

На його думку, найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України.

"Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи", – пояснив Туск, додавши, що "рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші".

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