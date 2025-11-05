Взяття Покровська наблизить Путіна до його мети.

Україна може зіткнутися з найбільшою втратою за останні місяці, якщо ключове східне місто Покровськ впаде під натиском російських військ. Про це пише BBC.

Зазначається, що захоплення Покровська наблизить президента РФ Володимира Путіна до його мети - окупації всього Донбасу, навіть незважаючи на вкрай повільне просування Росії цього року.

"Якщо Покровськ впаде, оборона його міста-супутника Мирнограда стане практично нездійсненним завданням, і російські війська зможуть зосередитися на боях за Костянтинівку на північному сході та решту міст так званого "поясу фортець" - Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ", - ідеться в статті.

За словами аналітика Майкла Кофмана з Фонду Карнегі за міжнародний мир, Україна все ще мала оборонні рубежі, до яких можна було відступити, і могла відновити оборону.

"Російським військам не вистачає імпульсу, а їхні методи ведення бойових дій його не забезпечують. Проникнення забезпечує поступовий наступ, але не може забезпечити значущих в оперативному відношенні проривів", - написав він.

Чому утримання Покровська так важливе для України

Зазначається, що зараз Покровськ практично безлюдний, але він зіграв важливу стратегічну роль для українських збройних сил під час повномасштабного вторгнення.

Що ще важливіше, Покровськ - ключовий автомобільний і залізничний вузол на сході, і втрата міста може відкрити російським військам шлях для просування в більш центральну частину Дніпропетровської області.

"Російські війська вже наближаються до головної дороги на Павлоград і Дніпро, а на південному заході вони просунулися до кордону Донецька з Дніпропетровськом. Інша велика дорога веде в Запоріжжя, столицю іншого регіону, на який претендує Росія", - пишуть журналісти.

За наявними даними, Путін зажадав передачу всього Донецька як умови закінчення війни. Але навіть якщо Покровськ впаде, це не означає, що інша частина Донецька теж впаде.

Інститут вивчення війни вважає, що у Росії немає засобів "швидко обійти або прорвати пояс укріплень", і заявляє, що це, ймовірно, займе кілька років. BBC пише:

"Однак втрата Покровська стане ударом по моральному духу українців на початку зими, коли Росія атакуватиме об'єкти електропостачання. Це також спричинить значні втрати в живій силі, ресурсах і техніці, виділених для захисту міста".

Це також може вплинути на прагнення президента США Дональда Трампа до припинення війни і зміцнити переговорну позицію Москви, довівши Трампу, що Росія - не "паперовий тигр". Путін може сподіватися, що успіх Росії переконає Трампа погодитися на його вимоги, навіть якщо Україна та її європейські союзники їх відкинуть.

Війна в Україні - ситуація в Покровську

Видання The Guardian писало, що українські військові аналітики останніми днями попереджають про різке погіршення ситуації в Покровську.

"Карти бойових дій вказують на те, що російські війська перебувають усього за кілька кілометрів від оточення решти українських військ", - зазначало воно.

