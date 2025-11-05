Україна перекинула в Покровськ спецпризначенців, однак це не змінило ситуацію на користь ЗСУ.

Російські війська посилюють хватку навколо Покровська, вуличні бої в місті тривають.

Генеральний штаб України спростував заяви Росії про оточення своїх військ, заявивши, що докладаються зусилля зі зміцнення флангів навколо Покровська та Мірнограда. Однак, як пише The Guardian, українські військові аналітики останніми днями попереджають про різке погіршення ситуації.

"Карти бойових дій вказують на те, що російські війська перебувають усього за кілька кілометрів від оточення решти українських військ", - пише видання.

Чому Росія рветься в Покровськ

Покровськ розташований на найважливішій автомагістралі, що з'єднує мережу міських опорних пунктів, які утворюють останній великий оборонний рубіж України в Донецькій області. Його падіння стало б проривом для Москви і наблизило б російські війська до їхньої давньої мети - захоплення всього регіону, зазначає видання.

Останніми тижнями російські війська різко активізували свої атаки, спочатку покладаючись на невеликі піші штурмові групи, а потім поступово зосередивши достатню кількість військ для початку більш масштабного наступу на місто.

Аналітичний проєкт DeepState у вівторок показав, що російські війська просунулися далі в Покровськ і його околиці, хоча більша частина території позначена сірою зоною.

"Немає хороших новин"

Боєць українських ЗС Артем Карякін написав у виданні X, що російські війська "присутні в кожному районі міста".

"Немає хороших новин звідти; ситуація залишається напруженою. Хоча російські війська ще не повністю взяли місто під контроль, бої тривають".

На вихідних Україна перекинула в Покровськ спецпризначенців, щоб переломити ситуацію і запобігти можливому оточенню. Однак ця зухвала операція, схоже, не змінила ситуацію на користь України, зазначає The Guardian.

При цьому деякі українські та західні коментатори піддали сумніву рішення Києва продовжувати оборону Покровська, стверджуючи, що він наражає своїх солдатів на серйозну небезпеку в, можливо, вже програній битві.

"Україна, можливо, повторює дорогу помилку в Покровську", - написав Еміль Кастехельмі, аналітик фінської організації Black Bird Group.

"Це тенденція, що повторюється, як, наприклад, у Вугледарі та Курську, - небажання проводити контрольований, виправданий з військової точки зору відхід з виступу, що перебуває під загрозою, коли ситуація більше не сприяє стороні, що обороняється".

Покровськ - останні новини

Як заявив фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов, українське військово-політичне керівництво ухвалило рішення утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію максимально можливий час. За його даними, у військовому плані утримання цих позицій важливе, оскільки за ними відкривається практично рівна територія вглиб Дніпропетровської області.

Водночас Independent пише, що заяви російського Міноборони про "оточення" українських військ у Покровську - це звичайна пропаганда. Хоча ситуація на сході України вкрай складна, росіяни там не мають вирішальних успіхів.

