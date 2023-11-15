Також стало відомо, що придумали для бійців волонтери-винахідники.

Стало відомо, що на фронті українські військові потребують човнів та моторів, а 10 дронів вистачає тільки на день.

Про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" розповів волонтер Олександр Кушнір. "Зараз на фронті пекельна ситуація по всіх напрямках", - сказав волонтер. Він зауважив, що державне забезпечення, на жаль, "не працює на упередження необхідності", тому без допомоги звичайних людей армії не обійтися.

Волонтер навів у приклад ситуацію з дронами. "Держава закупає, за документами вони є в наявності у тому чи іншому військовому підрозділу. Але у випадку втрати дрона, військовому легше застрелитися в окопі, аніж зібрати всі відповідні документи щодо його втрати (чому обладнання знищено тощо – УНІАН)… Все дуже коштовно. Десять дронів – це понад 1 млн грн. На окремій маленькій ділянці фронту такої кількості вистачає до вечора", - розповів він.

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Наприклад, військове пончо, яке отримає солдат від держави, витримує максимум три дні. Воно швидко стає непридатним через дощі, уламки снарядів тощо.

Він також розповів, якщо снаряд влучить у маскувальні сітки, що закуплені державою за понад 100 тис. грн, командир за майно не зможе відзвітувати.

"Який командир візьме на себе відповідальність за те, що вона (сітка – УНІАН) згорить? Це потім вирахують з його зарплатні. Він за це майно ніколи не відзвітує… Таким чином, продовжує працювати радянська система, а так не повинно бути. Тому без дронів, сіток тощо, що збирають волонтери, бійцям не обійтися. Можна сказати, це – народна війна", - каже Кушнір.

Також він наполягає, що на одному з напрямків українським бійцям потрібні моторні човни, мотори, рятувальні засоби – жилети, спеціальні костюми. За його даними, дуже висока витрата, зокрема човнів, коли за певних обставин військовим необхідно пересуватися Дніпром. Безпосередньо човен коштує 1-1,5 тис. доларів, але мотор до нього значно дорожчий – до 5 тис. доларів.

"Під час таких операцій гинуть люди... Тобто, чим швидше човен, тим більше шансів на виживання... Ми розробили рятувальні жилети виключно для штурмовиків. У такому жилеті можна відразу з човна вступати у бій, швидко його скидати. Він тримає людину обличчям до гори, в якому б стані вона не опинилася б у воді, навіть без свідомості. Ми самотужки зробили 1 тис. таких жилетів…", - каже волонтер.

Він каже, що наразі через похолодання перед волонтерами нові задачі. Зараз вони роблять спеціальні вкладки в спальники з теплоощадних матеріалів. Також шиють спеціальні термоковдри й ноші, на яких можна винести поранених з бою і перетримати до моменту, коли підійде евакуаційний транспорт.

Забезпечення ЗСУ

Міноборони України поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну: комплекти будуть виготовлятися у трьох кольорах: coyote, olive green, black. Білизну шитимуть з якісних матеріалів, у складі яких бавовна та еластан, які добре "вентилюються" та відводять вологу.

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