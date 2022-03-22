З них понад 25 тисяч – діти.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до Італії вже прибули понад 70 тис. українців, які рятуються від війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час звернення до парламенту Італії, яке транслювалося в ефірі загальнонаціональних українських телеканалів.

"Сьогодні в Італії перебуває понад 70 тисяч наших людей, які змушені були, на жаль, ховатись від війни. Понад 25 тисяч дітей, і багато хто з них отримав тепло у ваших італійських родинах", - заявив Зеленський.

Також він сказав, що в Італії вже народився перший українець у громадянки України, яка знайшла прихисток на італійській землі.

"Десятки українських діточок з тяжкими контузіями, з пораненнями, лікуються у вас. Ми за це вдячні вам. Дуже вдячні. І чекаємо, коли вони знову зможуть повернутись додому в Україну, вже мирну Україну. І у цьому ви точно можете нам допомогти", - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, до країн-членів Європейського Союзу вже прибуло 3,3 мільйони українських біженців, які рятуються від війни президента Російської Федерації Володимира Путіна проти України.