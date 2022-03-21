Найбільше українських біженців прибуло до Польщі - 2 млн.

До країн-членів Європейського Союзу вже прибуло 3,3 мільйони українських біженців, які рятуються від війни президента Російської Федерації Володимира Путіна проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила комісар Євросоюзу з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на прес-конференції під час візиту до Естонії, яку транслювали на сайті Єврокомісії.

"Наразі ми бачили 3,3 мільйонів українців, які рятуються втечею в країнах Євросоюзу з України", - заявила Йоганссон.

Також вона сказала, що в самій Україні майже подоїлося число внутрішньо переміщених осіб, і тому імовірно число біженців з України збільшиться.

Комісар ЄС повідомила, що найбільше число українських біженців прибуло до Польщі - 2 млн осіб, половина з яких діти, також 600 тис. - до Румунії, 270 тис. - до Угорщини, 250 тис. – до Чехії, 220 тис. - до Словаччини.

Окремо вона сказала, що в Естонії вже 25 тис. українських біженців.

Йоганссон відзначила, що ця ситуація дуже безпрецедентна, і їі не можна порівняти з ситуацією 2015-2016 років, коли за ці два роки до ЄС з різних країн світу прибуло менше 2 млн біженців. "Зараз ми бачимо 3,3 млн менше ніж за чотири тижні", - наголосила вона і додала, що це створює додатковий тиск на суспільства в країнах ЄС.

Як повідомляв УНІАН, влада Чехії попередила, що більше не зможе приймати українських біженців.