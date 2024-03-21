Вартість робіт в Одеській області перевищує 2,5 млрд гривень.

В Одеській області планується побудувати понад 50 фортифікаційних об’єктів, серед яких є ті, що розташовані у районі морської акваторії та невизнаного Придністров’я.

Про це під час брифінгу повідомив т. в. о. директора Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОВА Єгор Чикшеєв. За його словами, облаштування зазначених споруд є продовженням будівництва військових об’єктів, яке було розпочато у 2022 році.

"На території Одеської області запроектовано будівництво 54 об'єктів. Розміщення вказаних об'єктів та їх затвердження розглядається саме Генеральним штабом Збройних сил України... На сьогодні укладено 54 договори, на всі об'єкти виготовлено проєктно-кошторисну документацію та отримано позитивні експертні звіти, вже розпочато відповідні будівельні роботи", - сказав представник ОВА.

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За його словами, спочатку, згідно з проєктною документацією, передбачалось на ці об’єкти витратити 2,9 млрд грн. Однак після проведення експертизи вартість виконання робіт була зменшена на 300 млн та на сьогодні складає 2,6 млрд гривень. Чиновник сказав, що не може деталізувати інформацію, бо вона має обмежений доступ.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, оборонний проєкт був розпочатий через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Вона додала, що фортифікаційні споруди облаштовуються з урахуванням особливостей тактики ведення бойових дій в певній місцевості або за певних географічних умов.

"Фортифікаційні споруди зводяться всюди, де є загрозливі ділянки на випадок імовірного просування ворога... Якщо говорити про Одеський регіон, це, звісно, і десантно-небезпечні ділянки з боку узбережжя. Тобто всі ділянки які позначені як такі сьогодні фортифікаційне укріплені. Там проведено комплекс заходів, який передбачає їхній захист", - сказала військова.

За її словами, навіть в умовах, коли Чорноморський флот РФ затиснутий у південно-східній частині Чорного моря, залишається загроза з моря, не можна втрачати пильності.

"Такі об'єкти існують вже з початку повномасштабного вторгнення і з поправкою на наш регіон, зокрема, Одеський, можемо зазначити що і той напрямок, який дуже бентежить наше населення - придністровський, потужне укріплений. Там облаштована охорона та оборона державного кордону", - заявила Гуменюк.

Вона наголосила, що всі відповідні об'єкти на Одещині потребують підтримки, зміцнення через природні особливості місцевості. "Вони знаходяться на відкритій поверхні та відповідно потребують додаткових укріплень. Саме ці роботи зараз і ведуться", - сказала представниця Сил оборони півдня.

Ситуація у Придністров'ї: останні новини

Нагадаємо, наприкінці лютого самопроголошена "влада" Придністров'я звернулася до РФ по "захист" у зв'язку з "економічною блокадою з боку Молдови".

За даними Defence Express, на території ПМР залишається "Оперативна група російських військ в Придністров’ї", яка складається з двох окремих мотострілецьких батальйонів та окремого батальйона керування.

На початку повномасштабної війни українська розвідка оцінювала російські сили у 300 боєздатних осіб та третину штатної техніки. Загальна кількість збройних сил "ПМР" складає від 5,5 до 7,5 тисяч осіб. Вони мають 40 танків, десь 30 одиниць БМП та близько 100 БТР.

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