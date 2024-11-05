У виданні наголосили, що ставки на сході величезні, тоді як на Курщині - у кращому випадку неоднозначні.

26 жовтня або незадовго три найкращі машини ЗСУ американського виробництва— пара бойових машин M-2 Bradley і танк M-1 Abrams — були помічені у боях у Курській області РФ, Вони пройшли пролом у обороні росіян на південь від маленького села Новий Путь, що потрапило у поле зору БПЛА.

Як пише Forbes, Bradley просувались вперед, випускаючи дим для прикриття та стріляючи зі своїх автоматичних гармат. Штурм підтримував Abrams. Росіяни, які сиділи у посадці провалили спроби відбити атаку. Однак у виданні наголошують, що не розуміють, який у цьому сенс, адже Новий шлях знаходиться далеко від Курахового Донецької області, де зараз ведуться критично важливі бої.

"У той час як елітна 47-а механізована бригада української армії — єдиний користувач українських М-2 і М-1 — перемагає в безглуздих боях біля прикордонного села з Росією, розбита 79-та українська десантно-штурмова бригада ледве тримається на лінії оборони в м. Іллінка, шість верст на південь від Курахового. Якщо впаде Іллінка, то, швидше за все, впаде і Курахове. Якщо Курахове впаде, росіяни можуть затиснути півдюжини українських бригад до виступу на півдні Донецької області. Примусовий виступ — або "мішок", якщо запозичити термін українського журналіста Станіслава Асєєва — є класичною тактикою на полі бою, яку російська армія в Україні використала з руйнівним ефектом в останні місяці", - пише видання.

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Як пояснив Асєєв, росіян продовжують використовувати цю тактику, обходячи позиції ЗСУ з трьох боків і залишаючи вузьке "горло" для відступу". Тоді "навіть у боєздатних частинах часто починається паніка оточення, що призводить до відведення військ".

За словами журналістів, якщо Сили оборони втратять ці території, то їм залишиться відчайдушно тримати місто-фортецю Покровськ. Однак якщо втратять і його, то вся їхня лінія оборони на сході України може розвалитися.

У виданні наголосили, що ставки на сході величезні, тоді як на Курщині - у кращому випадку неоднозначні. Сильні українські війська з багатьма найкращими машинами іноземного виробництва на початку серпня вторглися сюди і швидко захопили сотні квадратних кілометрів. Це стало вражаючим тактичним досягненням, однак стратегічні наслідки атаки все ще неясні.

"Якщо Україна намагалася залучити значні російські сили до Курська, щоб виснажити російські сили на сході України, це не вдалося: Росія змогла контратакувати на Курську, не сповільнивши свій наступ на Донецьк. Якщо Україна прагне утримувати частину Курська, щоб обміняти її на частини окупованої Росією України під час будь-яких майбутніх мирних переговорів, вона, очевидно, робить ставку, що не втратить більше української землі внаслідок вторгнення, ніж отримає під час можливих переговорів. Це небезпечна ставка", - зазначає Forbes.

Подібні сумніви щодо цінності Курщини на тлі боїв на Іллінку й ризики для Курахового та Покровська розділяють й деякі українські військові.

Оператор БПЛА, відомий у соцмережі Х за ніком Kriegsforscher поставив під сумнів доцільність поточних українських операцій. Він переконаний, що "Бредлі" та "Абрамси" мають бути на сході України, допомагаючи стримувати невпинний російський наступ.

"Дуже важко прийняти й зрозуміти переваги перебування тут, на полях Курської області, втрачаючи міста", — написав він.

Війна в Україні - останні новини

Нещодавно Le Monde зазначало, що хоча просування російських військ на сході України зводиться до захоплення невеликих сіл, воно значно впливає на моральний стан українців.

"Треба мати багато витримки. Але всі знають, що так тривати вічно не може. Росіяни врешті сповільнять свій наступ. Нам потрібно просто продовжувати боротися", - сказав майор Михайло на псевдо "Мозок" на тиловій базі під Андріївкою.

Капітан і командир розвідроти 103-ї окремої бригади територіальної оборони Юрій Жуковець розповів про бої в Курській області Російської Федерації. Він зазначив, що "можна рвати їх на шматки", якщо мати засоби.

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