'Курська операція': Україна обдурила РФ німецькою тактикою часів Другої світової, - BI

Подібну тактику німці використали під час битви при Балджі, коли противник не міг вести повітряну розвідку.

Під час Курської операції Україна ввела в оману Росію тими ж способами, які Німеччина використовувала під час Другої світової війни у ​​битві при Балджі, пише Business Insider.

У серпні Україна несподівано розпочала наступ на Курську область, що стало несподіванкою не лише для Росії, а й для деяких військових експертів, які вважали широкомасштабні атаки малоймовірними у сучасній війні. Розвиток безпілотних літальних апаратів і супутникової розвідки перетворили поле бою на простір майже постійного спостереження, що робить складним досягнення тактичної несподіванки.

Як зазначає Тренувальне командування армії США (TRADOC), "поширення безпілотних літальних систем під час українсько-російської війни створило прозоре поле бою". Однак, незважаючи на численні російські дрони, які уважно стежили за українськими переміщеннями, Україні вдалося зосередити сили і здійснити атаку, що приголомшила Кремль і привела до захоплення сотень квадратних км території.

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Україна підготувала наступ, спираючись на методи, які застосувала Німеччина під час Арденнського наступу в грудні 1944 року. Вона сконцентрувала свої найкращі бригади для наступу на сході, тим самим розрідивши російську оборону на основній лінії фронту. Як зазначено у звіті TRADOC, до 75% російських сухопутних сил, включно з повітряно-десантними підрозділами, були зосереджені на сході України, що зробило Курськ більш вразливим. Крім того, розвідувальні засоби Росії також були сконцентровані в інших районах, де Росія проводила активні бойові дії.

Для забезпечення секретності операції українське командування зберігало плани в таємниці, обмеживши інформацію до вузького кола осіб. Українські військові також використовували дезінформацію, наприклад, розповсюджували інформацію, що не зможуть розпочати наступ до весни 2025 року. Окремі підрозділи, як-от 61-а механізована бригада, оголосили про перекидання в інші райони, аби збити російську розвідку з пантелику.

Додатково Україна активно протидіяла розвідувальним системам Росії, атакуючи її аеродроми та знищуючи російські дрони. Українські сили застосували ракети, дрони та артилерію, щоб обмежити можливість російського підкріплення. Це нагадує Арденнську операцію, коли Німеччина скористалася несприятливими погодними умовами, що унеможливлювали повітряну розвідку противників.

Видання зазначає, що український наступ викликав тривогу в Москві, але не зміг значно відвернути російські сили від східного фронту, а контратаки Росії поступово зменшують українські здобутки в цьому напрямку. Проте українська операція показала, що раптові атаки можливі навіть у сучасну епоху розвинених розвідувальних технологій, коли належне планування і приховування рухів можуть забезпечити оперативну несподіванку.

Курська область - останні новини

Українська операція у Курській області РФ триває. Нещодавно воїни просунулися на північ від Суджі. Водночас у Глушковському районі спостерігається певне затишшя, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як повідомляв УНІАН, експерт з військових питань з RAND Corporation Майкл Бонерт звернув увагу, що українські військовослужбовці в Курській операції отримали над Росією перевагу, якої ніколи не мали протягом усієї повномасштабної війни. Вона полягає в тому, що ЗСУ не потрібно захищати жодне з російських міст у Курській області.

Своєю чергою експерт Дмитро Снєгирьов не виключає, що зона впливу ЗСУ на території РФ буде розширена за рахунок Брянської та Бєлгородської областей.

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