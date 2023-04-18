Аналітики відзначили, що армія РФ проводить перегрупування підрозділів.

Російські окупанти перегруповуються на півдні України. Загарбники побоюються контрнаступу української армії та готуються оборонятися.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що 17 квітня армія РФ продовжила готуватися до оборони на півдні України. Окупанти будують укріплення та оборонні рубежі в Херсонській та Запорізькій областях.

При цьому в Росії нагадали, що Україна готуються до контрнаступу, в тому числі на Херсонському та Запорізькому напрямках. Крім того, одне з російських джерел заявило, що росіяни "турбуються", тому перегрупують свої підрозділи.

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У свою чергу в Південному оперативному командуванні ЗСУ вказали, що росіяни додали в Чорноморське корабельне угруповання ще один ракетоносець, тому тепер в Чорному морі знаходиться 16 ракет "Калібр". Також загарбники регулярно обстрілюють південну лінію фронту.

Ситуація на фронті станом на 17 квітня - що відомо

За інормації Генштабу ЗСУ, найгарячішими напрямками в Україні залишаються Куп'янське, Лиманське, Бахмутське, Авдіївське та Мар'їнське. Тільки до вечора 17 квітня українські воїни відбили понад 50 атак російських військ.

У свою чергу глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що 31 березня провалилася чергова спроба наступу російських окупантів. Ворог перейшов до оборони по всьому фронту, за винятком двох районів.

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