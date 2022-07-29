За словами голови Чернігівської ОВА, більше двадцяти ракет прилетіло на територію Гончарівської громади.

Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Гончарівської громади на Чернігівщини є загиблі і поранені військові.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус в ефірі телемарафону.

"Вчора відбувся ракетний обстріл, більше двадцяти ракет прилетіло на територію Гончарівської громади. Серед цивільного населення жертв немає, є втрати серед військових і поранені в тому числі. Пораненим надається вся необхідна допомога", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня, за даними ОК "Північ", російські окупанти випустили з території Білорусі понад 20 ракет. Відомо про прильоти дев'яти ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала українська система протиповітряної оборони.

Окрім Чернігівщини, ворог випустив ракети по передмістю Києва, а також Харкову та Миколаєву.

Зазначимо, що вчора про жертви обстрілу Чернігівської області не повідомлялося.

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