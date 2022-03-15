За офіційною та підтвердженою інформацією, станом на 14 березня кількість загиблих у Маріуполі становить близько 2357 осіб.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в місті склалася катастрофічна ситуація, а кількість жертв російських обстрілів може наближатися до 20 тисяч.

Таку думку Андрющенко висловив в ефірі "Настоящее время", пише "Українська правда".

"За загиблими мирними жителям у нас є дані, які не відповідають дійсності, тому що вони отримані від поліції, узгоджені з медустановами. Це мала жменька людей, про яких ми знаємо. На вчора (13 березня, - ред.) це було 1800 з невеликим осіб. Ще чотири дні тому ми говорили про "оптимістичний" сценарій – близько 10 тисяч жертв на зараз. Але зі збільшеною інтенсивністю і з тією жорстокістю, яка зросла в рази, ми можемо говорити про те, що якщо зараз завершиться блокада і ми зможемо приступити хоча б до пошуку цих людей, то вже на зараз кількість жертв буде наближатися до 20 тисяч", - сказав Андрющенко.

Він зазначив, що міське кладовище розташоване на території, яка контролюється російською армією, тому загиблих ховають "у дворах, на вулицях". Однак через інтенсивність обстрілів люди "не можуть вийти на вулицю навіть поховати близьких".

Андрющенко також додав, що люди евакуюються з Маріуполя на свій страх і ризик, адже немає гарантій з боку російської армії. Безпека гарантується тільки на тій ділянці, яку контролює українська армія.

Своєю чергою, у Маріупольській міськраді заявили, що за офіційною та підтвердженою інформацією, станом на кінець дня понеділка, 14 березня, кількість загиблих становить близько 2357 осіб.

Раніше в понеділок радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що кількість загиблих у Маріуполі вже перевищила 2,5 тисячі осіб. "Понад 2,5 тисячі вбитих - це за офіційними повідомленнями від влади, наскільки я розумію. І це катастрофа, якій світ дав відповідну оцінку", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня в міськраді Маріуполя заявили, що в місті закінчуються останні запаси харчових продуктів і води. Також там "немає світла, води, тепла, майже відсутній мобільний зв'язок". Ситуація значно ускладнюється постійними обстрілами з боку російських окупантів.

14 березня віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про те, що ситуація в Маріуполі погіршується, а люди б'ються за їжу і воду, там відбувається кошмар. За її словами, інформація РФ про те, що гуманітарні вантажі досягли міста, не відповідає дійсності.

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