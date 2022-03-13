Сьогодні російські окупанти обстріляли житловий сектор, є інформація про обстріли будівлі Маріупольського державного університету.

В Маріуполі закінчуються останні запаси харчових продуктів і води.

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради в Telegram.

Зазначається, що у Маріуполі ситуація продовжує залишатися дуже складною - "у місті немає світла, води, тепла, майже відсутній мобільний зв’язок, закінчуються останні запаси продуктів харчування та води".

Ситуація значно ускладнюється постійними обстрілами з боку російських окупантів.

"Ворог навмисно веде вогонь по житлових кварталах. Сьогодні рашисти продовжили бомбити місто з літаків. Обстрілу зазнав житловий сектор на перетину проспекту Нахімова та вулиці Італійської, а також удари були в районі кінотеатру "Савона". Крім того, є інформація про обстріли будівлі Маріупольського державного університету", - повідомили в міськраді.

При цьому наголошується, що наші захисники продовжують героїчно стримувати ворога та дають гідну відсіч.

"Маріуполь поранений, пошматований шрамами війни, але не зламаний продовжує триматись", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Маріуполь російські окупанти скинули вже близько 100 авіабомб, загинуло 2187 маріупольців. В міськраді зазначають, що окупанти цинічно та цілеспрямовано б’ють по житловим будинкам, місяцям скупчення людей, вщент руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру.

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