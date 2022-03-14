Окупанти порушили домовленості про припинення вогню для роботи гуманітарних коридорів та не пропускають колону з гуманітарним вантажем для Маріуполя.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначає, що сьогодні з 10 гуманітарних коридорів спрацювало лише сім.

Про це вона сказала у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента України.

"На сьогодні з 10 коридорів спрацювало лише сім. Київська область - врятовано 2 тисячі 28 людей, з міста Гостомель - 400 людей, з селища Немішаєве та Ворзель - 620, селище Дмитрівка - 100, з села Перемога - 800 людей", - сказала вона.

Крім того, за її словами, в Луганській області врятовано 1 тис. 780 людей.

"З міста Сєвєродонецьк - 600, з міста Попасна - 210, селище Гірське - 76, з міста Рубіжне - 480, Кремінна - 82 і Лисичанськ - 340", - додала Верещук.

Так, усього, підсумувала вона, завдяки гуманітарним коридорам нині вдалося врятувати близько 4 тис. громадян.

Водночас урядовець зауважила, що колону гуманітарного вантажу з продуктами, водою та медикаментами для Маріуполя "продовжують тримати заблокованою у місті Бердянськ".

"Разом з тим, тим же маршрутом сьогодні змогли виїхати змучені і втомлені війною маріупольці. Майже 150 легкових машин. Що дає велику надію і вказує на те, що окупаційні війська без причини блокують в Бердянську такі потрібні продукти і медикаменти для наших людей", - підкреслила Верещук.

Вона додала, що усім, хто виїхав з Маріуполя, надається необхідна допомога.

Верещук також додала, що окупанти порушили домовленості щодо припинення вогню для коридорів у Броварському районі Київської області. "Колони автобусів для евакуації не змогли проїхати до сіл Богданівка і Новобогданівка, села Бобрик через те, що з російського боку почалися наступальні дії", - пояснила вона.

У Луганській області також провокувалися бойові зіткнення у Попасній та Рубіжному.

Як раніше повідомляв УНІАН, заступник голови ДСНС України Роман Примуша повідомив, що найскладніша ситуація з гуманітарними коридорами із Маріуполя, сьогодні, як і вчора, вони не працювали.

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