Військовий відзначив швидку та якісну роботу українських сил, зокрема й аеророзвідки.

Під час російсько-української війни використовується не лише фізична зброя, а й невидима – боротьба розуму і логіки мислення. Російські окупанти намагаються хитрістю подавити нас, а ми - їх.

Про це в ефірі 24 каналу розказав командир підрозділу аеророзвідки Дніпро-1 Дмитро Подворчанський.

Проте, за його словами, на росіян в Україні чекає дуже багато сюрпризів, які "потішать" їх вже незабаром. Насамперед це пов'язано зі швидкою та якісною роботою українських сил, зокрема й аеророзвідки.

"Ми вміємо дуже швидко робити reverse engineering (зворотну розробку – ред), розбирати ворожі БПЛА, знаходити ті речі, які можуть допомогти нам і встановлювати їх на свої дрони", – пояснив Подворчанський.

Він зауважив, що не потрібно недооцінювати ворога навіть тоді, коли він використовує безпілотники з примотаним фотоапаратом та пляшкою. За словами військового, у контексті технологій Росія дійсно має багато проблем, які часто можуть викликати подив. Однак, вона хоч якось, але працює: ті ж "Орлани" все ще можуть літати, бачити та корегувати, в результаті чого "прилітає" і по позиціях ЗСУ.

"Тому не треба недооцінювати противника, треба вчитися. Якщо в них є хоч щось, що вони зробили краще за нас, це треба перейняти, зробити у нас і бути кращими за них. Це наш головний принцип", – підкреслив розвідник.

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну українські військові знищили уже 660 БПЛА російських окупантів.

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