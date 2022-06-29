Після огляду БПЛА волонтер дійшов до двох висновків: або в Росії справді все вже настільки погано з озброєнням, або окупанти просто захотіли повеселити українців і спеціально підкинули цей екземпляр.

У війні проти України Росія використовує всю можливу зброю, яка в неї є. Так, незамінними під час бойових дій стали безпілотники, зокрема, "Орлан-10", ціна якого сягає близько $100 тисяч.

Як розказав волонтер, співзасновник Combat-ua Паша Кащук в огляді одного з таких БПЛА на своїй сторінці у Facebook, російські окупанти активно використовують підбиті безпілотники.

За його словами, рашисти перемотують ізолентою пошкоджені контакти, а для балансування використовують вкрадені грузочки з СТО.

Волонтер продемонстрував один із збитих російських безпілотників, але наголосив, що це насправді "бомж-версія" звичайного "Орлан-10".

"Зараз у нас з вами є можливість зазирнути у майбутнє на два місяці вперед і побачити вжарений санкціями та економічною кризою російський воєнпром", - сказав Кащук.

Замість трьох камер (фотоапарата, денного та нічного бачення) на літальному апараті стояла лише камера денного бачення, повністю залита клеєм. На перший погляд, могло здатися, що сюди приклеїли іншу камеру, але за серійним номером та платою стало зрозуміло, що це стандартна камера для БПЛА, просто її для надійності зафіксували клеєм.

Ще одним підтвердженням того, що цей БПЛА вже точно падав, стали автомобільні грузочки, які його обтяжують. Кащук припустив, що їх окупанти запозичили на одній зі "звільнених" СТО.

"Він пошкоджений і явно падав багато разів, пошкодження не від цього збиття. Його мали вже списати та спалити десь. Але ні, його дістали", - розповів волонтер.

Основна плата теж виглядає не повною, на ній не вистачає деталей. Мабуть, її могли зібрати з інших підручних засобів.

Після огляду БПЛА волонтер дійшов до двох висновків: або в Росії справді все вже настільки погано з озброєнням, що вони користуються підбитою технікою кілька разів, або окупанти просто захотіли повеселити українців і спеціально підкинули цей екземпляр.

Нагадаємо, за даними Генштабу станом на 29 червня 2022 року ЗСУ збили 640 російських БПЛА.

Як повідомляли раніше у британській розвідці, у російсько-українській війні безпілотні літальні апарати (БПЛА) зіграли ключову роль для обох сторін, хоча вони і постраждали від високих показників виснаження. БПЛА виявилися вразливими як для збивання, так і для електронних перешкод. Тож Росія, ймовірно, відчуває нестачу відповідних розвідувальних БПЛА для виконання цього завдання, що посилюється обмеженнями її внутрішніх виробничих потужностей в результаті санкцій.

Про "Орлан-10"

Армія РФ активно використовує БПЛА "Орлан-10" для розвідки і коригування вогню своєї артилерії. Його, як і будь-який малогабаритний дрон, доволі важко помітити, як очима, так і на радарі. А також доволі складно збити.

Баражуючи над позиціями цей дрон може визначити координати цілей, а під час артнальоту здійснює коригування вогню у режимі онлайн-передачі даних.

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