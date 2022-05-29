Збройні сили України ведуть контрнаступальні дії на всіх напрямках, де це можливо і необхідно. Відповідне рішення приймається на найвищому рівні. Воно завжди свідоме, виважене та абсолютно зрозуміле.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативного командування "Схід" Ілько Божко.
За його словами, українські захисники роблять все, щоб стримати ворога.
"Треба розуміти, де це можливо і необхідно триває контрнаступ на усіх напрямках. Варто це розуміти, ЗСУ використовує всі можливості, щоб не просто стримати ворога, а припинити його руйнівну діяльність", – зазначив Божко.
Війна в Україні: актуальні дані
Ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. Наразі тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк: окупанти зайняли готель на околицях міста, а ЗСУ намагаються їх звідти вибити.
Війська РФ намагаються також наступати на Слов'янському напрямку. Ворожі військові перекидають під Куп'янськ Харківської області додаткову техніку. У деяких населених пунктах росіяни намагалися розвинути наступ - зазнали поразки і відійшли.
Росія продовжує бомбити українські міста, тероризуючи цивільне населення.
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