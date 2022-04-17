В обласному центрі Луганської області за 52 дні повномасштабної війни з'явився новий цвинтар.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, в Сєвєродонецьку за цей час поховали понад 400 людей.
"В місті досі залишаються близько 20 тисяч мешканців, до 24 лютого було 130", - зауважив Гайдай.
Він також закликав мешканців області виїжджати. Вранці Гайдай оголосив евакуацію з 7 населених пунктів:
- Сєверодонецька: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанська: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасної: вул. Щербакова, 1-а;
- Гірського: вул. Гагаріна, 13а;
- Нижнього: Паркова, 13;
- Рубіжного: вул. Чехова, 11.
Близько 11:30 Гайдай повідомив, що попри відсутність режиму тиші вдалося врятувати 27 жителів Лисичанська та 6 жителів Сєвєродонецька.
Як повідомляв УНІАН, тільки на Луганщині, за даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, евакуації потребують 80 тисяч людей.
Раніше сьогодні віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з російськими окупантами на сьогодні, 17 квітня 2022 року, не вдалося домовитися про припинення вогню, гуманітарні коридори не відкриватимуться.