Мешканців Луганщини закликають виїжджати з регіону, поки є можливість.

В обласному центрі Луганської області за 52 дні повномасштабної війни з'явився новий цвинтар.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, в Сєвєродонецьку за цей час поховали понад 400 людей.

"В місті досі залишаються близько 20 тисяч мешканців, до 24 лютого було 130", - зауважив Гайдай.

Він також закликав мешканців області виїжджати. Вранці Гайдай оголосив евакуацію з 7 населених пунктів:

Сєверодонецька: проспект Хіміків, 28;

Лисичанська: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

Попасної: вул. Щербакова, 1-а;

Гірського: вул. Гагаріна, 13а;

Нижнього: Паркова, 13;

Рубіжного: вул. Чехова, 11.

Близько 11:30 Гайдай повідомив, що попри відсутність режиму тиші вдалося врятувати 27 жителів Лисичанська та 6 жителів Сєвєродонецька.

Як повідомляв УНІАН, тільки на Луганщині, за даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, евакуації потребують 80 тисяч людей.

Раніше сьогодні віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з російськими окупантами на сьогодні, 17 квітня 2022 року, не вдалося домовитися про припинення вогню, гуманітарні коридори не відкриватимуться.

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