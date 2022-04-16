На думку Гайдая, російські війська намагатимуться одночасно розпочати прорив і в Донецькій, і в Луганській областях.

Російські війська на донецько-луганському напрямку розпочнуть наступ, як тільки закінчаться дощі. За кількістю особового складу та техніки вони вже готові для прориву.

Про це у телеефірі повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає "Укрінформ".

"Ми бачимо, що окупанти закінчують ескалацію свого угруповання, їх тут десятки тисяч, сотні одиниць техніки, все звозять і звозять, підвозять резерви. Думаю так, дощі закінчаться і розпочнеться наступ. Пауза в наступі була через дощі… За кількістю особового складуі техніки вони вже все мають готове для прориву. Вони, в принципі, не зупиняються у спробах продавити десь нашу оборону", - розповів Гайдай.

На його думку, російські війська намагатимуться одночасно розпочати прорив і в Донецькій, і в Луганській областях. "Дуже їм хочеться прорватися з боку Ізюма, щоб відрізати Луганську область", - додав Гайдай.

Він зазначив, що агресор зараз обстрілює область з усіх видів зброї, не перестаючи.

"Логіка окупанта зрозуміла – вони хочуть усе стерти з лиця землі, щоб українським військовим не було чого захищати. Тобто зараз проводиться або поквартальний обстріл або хаотичний обстріл міст, обстрілюється все. Знищуються повністю населені пункти із жителями, з усіма, хто там є", - сказав керівник ОВА.

Сєвєродонецьк, нагадав він, залишається повністю під контролем української армії. У Рубіжному також позиційно точаться бої, постійно у самому місті і постійно воно обстрілюється з усієї зброї, яка є на озброєнні російської армії.

Як відомо, в районі міста Ізюм Харківської області зосереджено до 22-х батальйонних тактичних груп, також окупанти готуються до активізації бойових дій поблизу Авдіївки Донецької області.

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