В деокупованих населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи.

На декількох напрямках на півдні України триває наступ українських сил. Сили оборони мають певне просування, проте є й напрямки, де українські війська перебувають в обороні.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону. Вона наголосила, що все відбувається за планом, встановленим військовими.

"Є певні просування на всіх тих напрямках, де рухаються наші сили оборони. Але дійсно, ворог просто так не буде здавати зайняті позиції, які він вже зайняв, і тому тривають фактично запеклі бої і дуже потужний двобій", – наголосила вона.

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За словами заступниці міністра оборони, на півдні ворог суцільно заміновує поля, створюючи перешкоди не тільки для ЗСУ, але й наражаючи на небезпеку цивільних людей.

"І є інформація, що навіть суцільні населені пункти на Запоріжжі ворог мінує і навіть не попереджає про це місцевих жителів. Насправді, це не тільки проблема для ЗСУ, які здійснюють наступ. Росіяни воюють з цивільним населенням, тому це насамперед небезпечно для людей, які там знаходяться", – додала Маляр.

Вона охарактеризувала бойові дії, які зараз відбуваються на півдні словами про те, що це бої "де ми наступаємо, а ворог знаходиться в обороні". При цьому "є напрямки, де ворог наступає, а ми в обороні".

"Ми фактично поступово, невеликими кроками, рухаємося вперед. Можна по алегорії навести "вигризаємо кожен метр у ворога", – констатувала Маляр.

Також заступник міністра оборони розповіла, що в деокупованих районах проводяться стабілізаційні заходи. Це відбувається завжди після того, як військові звільняють населені пункти від ворога.

"Туди повинні заходити правоохоронці і, насамперед, вони переймаються питаннями безпеки. Потрібно, говорячи професійною мовою, відпрацювати ці населені пункти. По-перше, перевірити чи все безпечно, бо ворог, коли йде, після себе все мінує. Наприклад, адміністративні будівлі. По-друге, потрібно подивитися, чи не залишив ворог по собі диверсантів. І по-трете, працюють з місцевими громадянами, кому потрібна допомога. Тобто, всі служби наші цивільні після звільнення території перебувають у звільненому населеному пункті і проводять так звану стабілізацію", – пояснила Маляр.

Війна в Україні: наступ українських військових

Протягом двох тижнів Силами оборони України було деокуповано вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Це Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне і Пʼятихатки.

19 червня заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що найважча ситуація на фронті в Донецькій і Луганській областях, там ворог намагається перехопити ініціативу. Вона зазначила, що російські окупанти не залишають свою основну мету – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

20 червня аналітики Інституту вивчення війни у своєму огляді відзначили просування українських сил в цілому ряді населених пунктів навколо Бахмута.

Водночас у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують вести оборонні дії.

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