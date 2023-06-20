Ворог вів наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському напрямках

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень", - повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. На Лиманському напрямку ворог намагався наступати в напрямку Кремінна - Ямполівка. Артилерійських обстрілів зазнали три населених пункти Луганської області та п'ять - Донецької області.

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На Бахмутському напрямку, як зазначається, противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали 11 населених пунктів Донецької області.

Також в Генштабі поінформували, що на Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли трьох населених пунктів Донецької області. На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. В той же час обстріляв з артилерії чотири населених пункти Донецької області.

Крім того, у зведенні мовиться, що на Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, але успіху не мав. Здійснив обстріли трьох населених пунктів Донецької області.

Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Артилерійських обстрілів зазнали:

у Донецькій області - 7 населених пунктів;

у Запорізької області - 11 населених пунктів;

У Херсонської області - 21 населений пункт;

у Дніпропетровській та Миколаївській області - по одному.

Ворог також завдав авіаційних ударів в районах Сторожевого, Пречистівки, Золотої Ниви, Благодатного та Макарівки Донецької області та міста Запоріжжя.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, загальні втрати Росії в Україні різко зросли й тепер становлять понад 221 тисячу загарбників. Упродовж минулої доби ліквідовані 1 010 супротивників.

Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що завищені очікування від контрнаступу ЗСУ пов'язані з торішнім успіхом у Харківській та Херсонській областях.

Протягом двох тижнів українські війська деокупували вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

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