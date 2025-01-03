Рейтинг допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом.

Міністерство оборони України запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів. Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко у Facebook.

"Сьогодні уряд підтримав постанову, завдяки якій командири будуть подавати звіти про ураження ворога у "Армія+". Це можна буде зробити дуже просто, за кілька хвилин. А головне - без жодних паперів. До такого звіту можна прикріпити підтвердження з бойової системи DELTA. Потім усі дані потраплять до Генерального штабу", - пояснила вона.

За її словами, таким чином буде створено великий єдиний дашборд знищення ворога, який допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом.

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Черногоренко наголосила, що звіти допоможуть оцінювати не тільки ефективність військових, а й техніки і боєприпасів, а також краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти і постачати у першу чергу.

"Це революція і поштовх до великих змін у війську, коли рішення ухвалюватимуть за принципом data-driven, а не з голови", - додала заступник міністра.

Перевірки Міноборони

Як повідомляв УНІАН, Головна інспекція Міністерства оборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ Збройних сил.

Міністр оборони Рустем Умєров поінформував, що мова йде про аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів та перевірку на дотримання законодавства.

Умєров зазначив, що на основі результатів перевірки буде запроваджено реформи у системі управління та кадрової політики в КСВ, оптимізовано управлінські процеси, а також посилено боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.

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