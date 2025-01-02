На основі результатів перевірки буде запроваджено реформи у системі управління та кадрової політики в КСВ.

Головна інспекція Міністерства оборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ Збройних сил. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

"Перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок. Особливо це стосується Сухопутних військ ЗСУ - найбільш чисельного та стратегічно важливого виду Збройних сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів. Події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ", - наголосив міністр.

За його словами, для цього Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз командування СВ ЗСУ, а саме: аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів та перевірку на дотримання законодавства.

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Умєров зазначив, що на основі результатів перевірки буде запроваджено реформи у системі управління та кадрової політики в КСВ, оптимізовано управлінські процеси, а також посилено боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.

Скандали в Сухопутних військах

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти з'ясували, що у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ систематично знущалися з військових. ЗМІ вдалося з’ясувати, що бригада сформувалася у 2022 році, та з самого початку ядро особового складу становили люди, пов'язані давніми службовими, дружніми або сімейними стосунками. Командир бригади Олег Побережнюк, дружина якого працювала у ТЦК, залучив до служби родичів, знайомих.

30 грудня Побережнюка, який, за даними слідства, покривав знущання з військовослужбовців, суд відправив у СІЗО, але офіцер може вийти під заставу 12 млн грн.

Прокурори клопотали про арешт та заставу у 40 млн грн, але суд визначив іншу суму, під яку військовий може вийти з ізолятора.

Також до суду направлено клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов’язків.

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