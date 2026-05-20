Іран як В'єтнам, Україна як Корея: Foreign Affairs оцінило, як закінчаться обидві війни

Війна в Україні закріпить нинішню лінію конфлікту в рамках перемир'я, яке виявиться стабільнішим і міцнішим, ніж очікує більшість спостерігачів, вважає видання.

Між конфліктами в Ірані та американо-ізраїльською війною у В'єтнамі в 1973 році є багато очевидних симетрій. Те саме стосується і війни в Україні, яка симетрична за структурою Корейській війні. Як пише Foreign Affairs, розпізнавання цих закономірностей дає підказки щодо того, як закінчаться ці дві війни.

Видання прогнозує, що війна в Ірані, ймовірно, завершиться так само, як і війна у В'єтнамі в 1973 році – нестабільним компромісним врегулюванням, яке вирішить деякі питання, але залишить інші важливі невирішеними.

"На відміну від цього, війна в Україні, як і Корейська війна, ймовірно, закінчиться врегулюванням, яке закріпить нинішню лінію конфлікту, із замороженими кордонами, що патрулюються на невизначений термін у рамках перемир’я, яке виявиться стабільнішим і міцнішим, ніж очікує більшість спостерігачів", – зазначає видання.

Відео дня

Плани Трампа в Ірані

Видання зазначає, що Дональд Трамп не планував затяжної війни, з зростаючими витратами та падінням внутрішньої підтримки, і тепер явно шукає якийсь спосіб зберегти обличчя. Але іранці, як і північнов'єтнамці у війні 1973 року, наполегливо відмовляються від співпраці, сподіваючись виграти у змаганні. Наступним кроком, ймовірно, стане угода, яка зупинить бойові дії, дозволить відновити судноплавство та спростить або відкладе вирішення багатьох інших спірних питань. Як і доля Південного В’єтнаму, остаточна доля іранської ядерної програми, а також самого іранського режиму, буде вирішена колись у майбутньому.

Схожість між війнами в Кореї та в Україні вражаюча

Як і північнокорейці в 1950 році, росіяни спробували відвоювати те, що вони вважали втраченою національною територією, і американські та європейські офіційні особи знову взяли на себе зобов'язання допомогти жертві агресії чинити опір. Як і в Кореї, перший рік війни в Україні ознаменувався великими військовими переворотами та оперативними переміщеннями, за якими послідувало кілька років інтенсивного протистояння на відносно фіксованих лініях фронту.

Як і Корейська війна, війна в Україні була надзвичайно жорстокою, із загальною кількістю загиблих у боях у сотні тисяч людей і мільйонами жертв.

"Такі масштабні зусилля, витрачені на настільки мінімальні досягнення, залишають слід, і після припинення бойових дій навряд чи вони відновляться найближчим часом – не в останню чергу через пильність, з якою охоронятиметься демаркаційна лінія", – прогнозує видання.

Нічим не відрізняється

У всіх чотирьох війнах ядерні держави погрожували застосуванням ядерної бомби, сподіваючись залякати своїх ворогів і змусити їх піти на поступки, але ніколи не виконували своїх обіцянок. Сполучені Штати не застосовували ядерну зброю в Кореї чи В'єтнамі, Росія не застосовувала її в Україні, і ні США, ні Ізраїль не застосовуватимуть її в Ірані, яку б риторику про руйнування цивілізації вони не використовували.

Усі чотири війни також супроводжувалися суперечками не тільки між супротивниками, а й між партнерами – що не дивно, оскільки у великих і малих держав різні інтереси та обов’язки. Так, видання нагадує, що під час Корейської війни Вашингтон натиснув на Сеул і змусив прийняти угоду:

"Україна досі чинила опір такому тиску, але якщо Росія колись буде готова укласти розумну угоду, Сполучені Штати та їхні європейські союзники знайдуть способи переконатися, що Київ її прийме".

Однак найдивовижнішим спільним аспектом цих воєн є повторюване, упереджене очікування військових лідерів, які легковажно вважають, що військова сила може легко принести політичні вигоди, що супротивник не відповість і що серйозне стратегічне планування не потрібне, підсумовує FA.

Коли закінчиться війна

Раніше німецький історик Маттіас Уль заявив, що швидкого закінчення війни в Україні очікувати не варто. Експерт зазначив, що існує безліч історичних прикладів, коли війни затягувалися на роки, незважаючи на виснаження і ознаки миру, тому що обидві сторони вірили в неминучу перемогу.

Аналітики найбільшого банку США JPMorgan Chase вважають, що війна в Україні завершиться, найімовірніше, за сценарієм, схожим на умови миру між СРСР і Фінляндією за підсумками Другої світової війни.

Вас також можуть зацікавити новини: