Знищили 7 ворожих танків, 7 бронемашин і протитанкову гармату.

У районі проведення операції Об'єднаних сил 29 березня наші захисники успішно відбили 4 атаки ворога.

Про це повідомляє прес-центр ООС на сторінці в Facebook.

"На Донецькому і Луганському напрямках українські захисники продовжують захищати нашу землю. Завдяки вмілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом доби було успішно відбито 4 атаки ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зокрема, українські захисники знищили 7 танків, 7 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, а також одну протитанкову гармату МТ-12 противника.

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо і героїчно стримувати навалу агресора", - йдеться в повідомленні.

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