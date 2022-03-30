У районі проведення операції Об'єднаних сил 29 березня наші захисники успішно відбили 4 атаки ворога.
Про це повідомляє прес-центр ООС на сторінці в Facebook.
"На Донецькому і Луганському напрямках українські захисники продовжують захищати нашу землю. Завдяки вмілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом доби було успішно відбито 4 атаки ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, зокрема, українські захисники знищили 7 танків, 7 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, а також одну протитанкову гармату МТ-12 противника.
"Українські військовослужбовці продовжують мужньо і героїчно стримувати навалу агресора", - йдеться в повідомленні.
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