Загарбники проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець.

Окупаційні підрозділи намагаються оточити угруповання військ Сил оборони на Донецькому напрямку.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації станом на 6:00 28 квітня.

Відзначається, що на Донецькому напрямку угруповання противника продовжує ведення активних дій на лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджені на оточенні угруповання військ Сил оборони.

Для виконання зазначеної мети на Лиманському напрямку ворог поліпшив тактичне положення, намагається розвинути наступ на Лиман. Загарбники проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде наступ на населений пункт Оріхове.

На Авдіївському напрямку з метою захоплення Мар'їнки та Очеретиного противник здійснює інтенсивний вогневий вплив.

На Курахівському напрямку за підтримки артилерії окупанти ведуть наступ на напрямках Старомайорське - Велика Новосілка та Любимівка - Зелене Поле.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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