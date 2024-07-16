Підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника.

Сили оборони України опівночі уразили російський комплекс С-300 у тимчасово окупованій частині Донецької області. Відповідне відео опублікував головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Facebook.

"Сьогодні опівночі, підрозділи ракетних військ Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по ворожому комплексу С-300 на території тимчасово окупованої Донецької області", – заявив він.

За інформацією розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника. Більш детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Сирський додав, що це вже не перша спільна вдала робота українських ракетників та представників інших складових Сил оборони по важливих військових цілях РФ.

"Раніше вже було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 радіолокаційних станцій. Продовжуємо системно знищувати потенціал російської ППО, створюючи сприятливі умови для успішного застосування ударних авіаційних засобів", – підкреслив головком.

Російські ЗРК на війні в Україні

Україна системно вибиває російські комплекси ППО великого радіусу дії, особливо в Криму. І ця робота приносить відчутні результати.

Військовий оглядач Олександр Коваленко підрахував, що тільки в Криму знищено, пошкоджено і загалом виведено з боєздатного стану щонайменше три дивізіони С-400. Загалом на озброєнні РФ за відкритими даними на початок року стояло 44 дивізіони С-400. Крім того росіяни мають на озброєнні 63 дивізіони ЗРК попереднього покоління – С-300.

Експерт зазначив, що кількість російських ЗРК дальнього радіусу дії лише на перший погляд здається величезною. З урахуванням величезної території Росії, яку потрібно прикривати, росіянам потрібно понад тисячу таких дивізіонів. А їх усього близько сотні.

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