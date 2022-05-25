Крім того, противник втратив два танки, п'ять БМП, три БТР, три артилерійські системи, три міномети та три безпілотники.

У зоні ОТУ "Схід" українські військові за добу ліквідували 180 російських окупантів.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Зокрема, 24 травня російські фашистські війська здійснили три атаки.

Зазначається, що українська артилерія завдавала вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки ворога.

Так, у зоні ОТУ "Схід" українські військові ліквідували 180 російських окупантів.

Крім того, противник втратив два танки, п'ять БМП, три БТР, три артилерійські системи, три міномети та три безпілотники.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти активізували застосування авіації для підтримання наступу свого наземного угруповання у зв'язку з недостатньою кількістю запасів високоточних ракет.

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