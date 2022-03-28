Морально-психологічний стан особового складу окупантів вкрай низький.

Військовослужбовці 15-го мотострілецького полку РФ, що воювали проти України на Сумщині, відмовляються від участі у бойових діях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на Сумщині ворог не проводив активних бойових дій. Натомість тривало перегрупування військ та виведення їх на територію РФ для відновлення боєздатності після отриманих втрат.

Морально-психологічний стан особового складу окупантів вкрай низький, наголошують військові.

"Військовослужбовці 15-го мотострілецького полку відмовляються від участі у війні", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, раніше у британські розвідці сповістили, що за останні 24 години в розташуванні російських військ на окупованій Україні істотних змін не відбулося. Водночас російська армія в Україні втрачає моральний дух.

"Брак матеріально-технічного забезпечення посилюється триваючою відсутністю імпульсу і морального духу серед російських військових, а також агресивними бойовими діями українців", - йдеться в повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський напередодні повідомляв, що МВС фіксує випадки здачі у полон російських підрозділів разом із технікою.

"Ми вже відзначаємо випадки здачі у полон, коли добровільно підрозділи РФ виходять на наших військових і проголошують, що вони хочуть здатися у полон, що вони не беруть участь в активних бойових діях, - разом з технікою, зокрема з танками. Вони вже переходять, здаються, під гарантії безпеки, усвідомлюючи, що там їх ніхто не чекає. Їх дійсно пускають як гарматне м'ясо їхні командири", - казав він.

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