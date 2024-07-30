На Запорізькому напрямку ознак формування наступального угруповання не виявлено.

Після загострення ситуації на Гуляйпільському напрямку і втрати техніки окупанти більше не робили спроб штурмувати українські позиції. Про це сказав речник оперативного угруповання військ "Таврія"Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що позавчора ворог намагався атакувати на цьому напрямку українські позиції з використанням двох танків та багі та ще деякою технікою і трохи більшими групами, ніж зазвичай.

"Це сталося після тривалої паузи, коли цей напрямок був відсутній в новинах, бо там не відбувалося ніяких штурмових дій. Стежимо, що буде далі, але вчора на цьому напрямку не відбувалося жодних ворожих активностей. Можливо росіяни отримали по зубах і вчора в атаку на Гуляйпільському напрямку не ходили", - зазначив Лиховій. Він повідомив, що ворог мав втрати в техніці.

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Говорячи про ситуацію на Запорізькому напрямку, Лиховій підкреслив, що озвучена інформація про наявність на цьому напрямку 90 тисяч росіян, не свідчить про те, що відбулося накопичення і зараз противник перейде в наступ. Він додав, що ця цифра залишається сталою тривалий час.

"Це не свідчить про те, що ворог різко накопичив там кількісний склад для того, щоб почати якісь штурмові дії більшими масивами, ніж це було раніше. Різких змін у складі, положенні та характері дій військ противника не відбулося. Ознак формування наступального угруповання не виявлено. Це те, що стосується операційної зони оперативного угруповання військ "Таврія" – Херсонська та Запорізька області, по яких проходить лінія фронту", - зазначив він.

За його словами, українські підрозділи продовжують ведення оборонної операції, вживають заходи для покращення свого тактичного положення, стійкості оборони, мають певні успіхи. При цьому додав, що, якщо порівнювати Таврійський напрямок із загальною ситуацією на фронті, то очевидно, що в росіян "не вистачає ресурсів вести ефективний масштабний наступ і на нашому напрямку також".

За його словами, за минулу добу було зафіксовано 7 атак росіян, з них чотири – на Оріхівському напрямку в районі Роботинського виступу і ще три спроби в районі Кринок на Лівобережжі Дніпра, де наші війська продовжують утримувати плацдарм. Лиховій додав, що у всіх випадках ворог атакував невеликими піхотними групами чисельністю до відділення, але успіху не мав і був відкинутий назад.

"За минулу добу було виведено з ладу 78 осіб з військ противника вбитими і пораненими. Нашими військами втрат позицій не допущено", - зазначив він.

Ситуація на Запоріжжі

ЯК повідомляв УНІАН, речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповідав, що 28 липня ворог ативізувався біля Гуляйполя на Запорізькому напрямку. Це сталося після тривалої паузи. Він зазначав, що противник вдавався до двох штурмових спроб і з різних напрямків, зокрема з села Решитилівське наступав в бік Гуляйполя.

Щодо Оріхівського напрямку, який ближче до Запоріжжя, речник військ "Таврія" зауважив, що це зараз основна гаряча точка в оперативній зоні. Там вчора відбулося 3 бойових зіткнення, противник намагався наступати на Роботинському виступі, на Малу Токмачку, Роботине і Новоандріївку.

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