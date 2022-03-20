Над Вінницькою областю збили ще одну російську ракету.

20 березня над Вінницькою областю українські військові продовжують захищати небо. ЗСУ в черговий раз збили ракету російських окупаційних військ.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергія Борзов в Telegram.

"У Вінницькій області спокійно. Активних бойових дій не ведеться. Наші ЗСУ продовжують збивати ракети над Вінницькою областю. Тільки що збита російська ракета", - написав він.

Також він додав, що постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, вночі, 18 березня, над Вінницькою областю системи протиповітряної оборони України збили три крилаті ракети російських окупантів.

Згідно з даними обласної військової адміністрації, ніхто внаслідок збиття ракет не постраждав.

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