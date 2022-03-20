Усе, що залишилось від російської ракети, яку збили над Вінниччиною
20 березня над Вінницькою областю українські військові продовжують захищати небо. ЗСУ в черговий раз збили ракету російських окупаційних військ.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергія Борзов в Telegram.
"У Вінницькій області спокійно. Активних бойових дій не ведеться. Наші ЗСУ продовжують збивати ракети над Вінницькою областю. Тільки що збита російська ракета", - написав він.
Також він додав, що постраждалих немає.
Як повідомляв УНІАН, вночі, 18 березня, над Вінницькою областю системи протиповітряної оборони України збили три крилаті ракети російських окупантів.
Згідно з даними обласної військової адміністрації, ніхто внаслідок збиття ракет не постраждав.