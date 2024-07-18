Росіяни 'стирають' елітну морську піхоту: офіцер про ситуацію на Харківському напрямку

Майор Нацгвардії розповів, що російські війська на Харківському напрямку "стирають" один з елітних підрозділів збройних сил - морську піхоту.

На Харківщині в секторі оборони бригади "Рубіж" противник зупинився на деякий час в очікуванні підкріплення, адже росіянам добряче "надавали по шиї" і зараз вони оговтуються та підтягують резерви.

Про оперативну ситуацію в районі оборони бригади "Рубіж" на Харківському напрямку розповів офіцер секції планування, майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко в ефірі телемарафону.

"На даний момент в районі оборони бригади "Рубіж" противник зупинився на деякий час, тому що вони очікують своє підкріплення. Оскільки Сили оборони України нанесли дуже великих втрат штурмуючим підрозділам противника і вони на таке навіть не розраховували – думали це буде бліцкриг. Але наші мужні оборонці відбили наступ противника, добряче "надавали по шиї" і зараз вони оговтуються та підтягують резерви", - акцентував Кожубенко.

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Офіцер додав, що російські війська на Харківському напрямку "стирають" один з елітних підрозділів збройних сил терористичної країни - морську піхоту.

"Вони підтягують резерви навіть з іншого континенту своєї країни, так би мовити. Через це вони зараз не ведуть бойові дії. Але, в подальшому очікується нарощення інтенсивності штурмових дій противника. Ми також готуємося до того, що противник буде поновлювати наступальні операції",- підкреслив він.

На думку військового, на початку операції на Харківському напрямку намір росіян більше виглядав як задля розтягнення сил українських підрозділів. Але зараз він не бачить логіки для РФ в тому, щоб продовжувати дану наступальну операцію.

"Тому що вони несуть на даному напрямку колосальні втрати. Вони вже порівнюють дану операцію з їхньою Авдіївською наступальною операцією, там де вони стерли до семи бригад. Так саме відбувається і тут", - сказав він.

За його словами, вони вже втратили дуже величезну кількість штурмового "м’яса".

"Єдине, що я бачу, цей царьок (Путін-УНІАН) побачив, що вони програли. І для того, щоб не вдарити обличчям в бруд, йому потрібна ще одна маленька перемога. Вони розуміють, що до Харкова не дійдуть, але Вовчанськ - це їхня основна мета, щоб показати перемогу для своїх соплємєнників", - зауважив Кожубенко.

Також офіцер розповів, що на півночі Харківської області ворог більше не має можливості за будь-якої ситуації відступити на російську територію, щоб перегрупуватися і знову йти у наступ на територію України.

"Тому що ми вже маємо достатньо снарядів на цьому напрямку і достатньо засобів, щоби бити по їхніх логістичних і тилових шляхах. Вони також, швидше за все, прекрасно це розуміють і саме тому вони не відходять. Якщо вони почнуть відходити, ми просто будемо розбивати їхні колони на відході",- додав він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

За інформацією Генштабу ЗСУ від початку доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення, найбільша кількість боєзіткнень з противником відбулась на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку в районі Глибокого та Вовчанська російські загарбники вісім разів намагалися штурмувати оборонні рубежі українських захисників, три бойових зіткнення тривають. Зазначається, що ситуація залишається під контролем українських військ.

Раніше заступник командира батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ з логістики та матеріально-технічного забезпечення Олесь Маляревич розповідав, що на Харківщині російські окупанти постійно проводять перегрупування з метою відновлення сил, тому що ворог постійно зазнає великих втрат.

За словами президента України Володимира Зеленського на Харківському напрямку бійцям ЗСУ вдалося зупинити наступ російської армії, який розпочався у травні. Він зазначив, що втрати ворога є досить суттєвими.

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