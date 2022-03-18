Загарбник розповів, що "друга армія світу" несе колосальні втрати. Деякі підрозділи майже повністю ліквідовані.

Російські окупанти зазнають важких втрат в Україні. Деякі підрозділи майже повністю ліквідовані.

Про це розповів один з окупантів у телефонній розмові, яку вдалося перехопити.

Співрозмовник: А у вас так багато народу, так?

Окупант: Ну, в нас половина полку залишилася, взагалі не багато.

Співрозмовник: А решта де?

Окупант: А решта, хто половина "змився", строковиків вивезли, решта поранені. Ну, скільки - нас тут менше ста залишилося, напевно.

Співрозмовник: А було?

Окупант: Повний БТГр 640 осіб, ось рахуй.

Співрозмовник: Рахую, рахую.

Окупант також зазначив, що його підрозділ зазнав втрат у перший же день. Найбезпечніше зараз у БТРі.

Нагадаємо що громадян України, які вимушено призвані до лав армії РФ або інших незаконних формувань, визнали жертвами збройного конфлікту, а не злочинцями.

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