Російські окупанти зазнають важких втрат в Україні. Деякі підрозділи майже повністю ліквідовані.
Про це розповів один з окупантів у телефонній розмові, яку вдалося перехопити.
Співрозмовник: А у вас так багато народу, так?
Окупант: Ну, в нас половина полку залишилася, взагалі не багато.
Співрозмовник: А решта де?
Окупант: А решта, хто половина "змився", строковиків вивезли, решта поранені. Ну, скільки - нас тут менше ста залишилося, напевно.
Співрозмовник: А було?
Окупант: Повний БТГр 640 осіб, ось рахуй.
Співрозмовник: Рахую, рахую.
Окупант також зазначив, що його підрозділ зазнав втрат у перший же день. Найбезпечніше зараз у БТРі.
Нагадаємо що громадян України, які вимушено призвані до лав армії РФ або інших незаконних формувань, визнали жертвами збройного конфлікту, а не злочинцями.