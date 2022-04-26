Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві - Лисичанськ.

За минулу добу російські окупанти 17 разів обстріляли населені пункти в Луганській області.

Як повідомляється в Telegram-каналі голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ, Горська громада.

"Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві - Лисичанськ. Є пошкодження двох будинків у Лисичанську, двох - у Попасній, щонайменше одне - у Гірському", - уточнив він.

Гайдай додав, що інформація щодо жертв перевіряється.

За його словами, окупанти "продовжують вести бойові дії в районі Рубіжного, намагаються захопити Попасну".

Гайдай також повідомив, що за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п'ять артилерійських систем, 13 одиниць броньованої техніки, 15 одиниць автомобільної техніки, два паливозаправники та одну зенітну установку. Підрозділи ППО збили два літаки та три безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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