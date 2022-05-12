За добу російські окупанти здійснили 26 артилерійських обстрілів Луганщини.

Російські окупанти намагаються повністю узяти під контроль Рубіжне, перекрити трасу Лисичанськ-Бахмут та захопити Сєвєродонецьк.

Про це йдеться у зведенні Луганської обласної військової адміністрації станом на 8:00.

"Луганщина: артилерійські обстріли усієї території області. Всього 26. Росіяни намагаються повністю узяти під контроль м.Рубіжне, перекрити трасу Лисичанськ-Бахмут та взяти Сєвєродонецьк - 9 обстрілів за добу", - йдеться у зведенні.

За добу в області пошкоджено 24 житлових будинки.

Зазначається, що тривають бої у Білогорівці.

Як повідомив голова Луганської ОВА СЕргій Гайдай, ЗСУ знищили російських загарбників біля Білогорівки, які намагалися переправитися через річку Сіверський Донець.

"Наші захисники двічі зупиняли спроби росіян переправитися через річку, підірвавши два понтонні мости поблизу Білогорівки", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня стало відомо, що в адмінцентрі Луганської області - місті Сєвєродонецьк - внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено близько 70% будинків.

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