Водночас загарбники можуть спробувати просунутись ближче чи провокувати бойові дії біля кордону.

Наразі сили російських загарбників не здатні захопити такі великі міста як Київ, Чернігів, Суми чи Харків з півночі. Про це військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман сказав в ефірі інформаційного марафону.

Зокрема, у нього запитали про оцінку можливих загроз, які можуть йти з півночі.

"Лукашенко перелякався. ... В нашому медійному просторі є дуже чіткі пояснення про те, що у разі нападу з боку Білорусі, ми згідно 51 статті Статуту ООН маємо давати удар у відповідь по території ворога, який нас атакує. Лукашенко чудово розуміє, що якщо ми завдамо удар по його армії - там його армії не залишиться", - сказав експерт. Відео дня

Він відзначив, що треба бути прагматичними.

"Якщо росіяни планують долучити 100 тисяч, і є інформація, що навіть більше, до кінця літа - до тих, що вони долучають щомісячно від 25 до 40 тис через рекрутинг, то ті війська треба кудись направляти", - вважає Гетьман.

Він згадав слова начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про те, що "цілком можливо для того, аби розтягнути нашу лінію оборони, вони спробують розпочати якісь провокаційні, наступальні, локальні, будь-які дії на Сумщині, Чернігівщині і на Київщині".

"Ми ж чудово розуміємо, що їх чисельно з точки зору живої сили більше, тому, якщо вони будуть розтягуватися вздовж лінії фронту і ми будемо розтягуватися, коли нас менше, то ми будемо тонкішими. Це ж вочевидь", - сказав Гетьман.

Водночас експерт переконаний, що вірити чи очікувати на те, що окупанти спробують захопити Київ, Чернігів, Суми чи Харків, не варто.

"Ті сили і засоби, які вони там концентрують - не здатні чисельно по кількості, і тому, що у них там є, захопити такі великі міста, як і наші північні території. Просунутись ближче - намагання будуть, спровокувати - будуть, стягнути - будуть. Тому можна з Будановим погодитись на всі 100 відсотків", - сказав Гетьман.

Ймовірний наступ росіян з півночі

Як повідомляв УНІАН, днями начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив про ризик загострення атаки Росії з півночі. Він попередив, що проблему ігнорувати не можна.

Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав відвести війська від кордону з Україною. Зокрема, він заявив про "ліквідацію напруги на кордоні з Україною".

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