У людей, яких насильно вивозять на територію окупантів, забирають український паспорт.

Частину жителів Лівобережного району Маріуполя насильно вивозять на територію ворога, забираючи українські паспорти.

Про це у своєму Telegram повідомляє Маріупольська міська рада.

"Частину жителів Лівобережного району Маріуполя насильно вивозять до Росії‼️ Окупаційні війська РФ насильно змушують жителів українського Маріуполя виїжджати в Росію або на тимчасово окуповану територію ОРДЛО", - заявили у міськраді.

Так, станом на 8:00 є інформація про те, що людей, які жили у будинках по вул. Азовстальська та Українського козацтва, незаконно депортують на територію ворога.

У людей, яких насильно вивозять до Росії, забирають українські паспорти і натомість видають папірці, що не мають жодної юридичної ваги і не визнаються в усьому цивілізованому світі.

"Окупанти продовжують використовувати методи фашистів та викрадають маріупольців!", - заявили у міськраді.

Нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба опублікував на своїй сторінці в Twitter знімок Маріупольського драмтеатру, зроблений з супутника. На фото видно, що тепер ця споруда-руїна.

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