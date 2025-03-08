Наразі в Чорному морі точиться своя технологічна гонка озброєнь, каже Неїжпапа.

Україна готує нову атаку на Кримський міст. Про це в інтерв’ю The Guardian розповів командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Він висловив оптимізм щодо того, що Кримський міст таки буде зруйновано. За словами Неїжпапи, два попередні удари пошкодили міст настільки, що росіяни більше не можуть переправляти по його залізничній гілці важкі вагони.

"Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: "Бог любить трійцю", — сказав він, усміхаючись.

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Командувач українського флоту визнав, що росіянам вдалося розробити "досить ефективні" методи протидії українським морським дронам. Тоді Україна перетворила їх на швидкісні атакуючі платформи, озброєні FPV-дронами і зенітними системами для збиття гелікоптерів.

Кримський міст: останні новини

Як писав УНІАН, російські окупанти істотно зменшили обсяги військових перевезень через Кримський міст. Тепер для військової логістики активно використовують залізничну гілку, побудовану уздовж окупованого приазов’я.

Крім того даються взнаки пошкодження, які міст отримав під час повномасштабної війни. Втім певні обсяги військових вантажів досі возять автомобільною частиною мосту. Однак така логістика є менш ефективною, ніж залізнична.

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