За його словами, результат з цього питання має бути найближчими днями.

Туреччина готова на кораблях вивезти з Бердянська поранених і загиблих в Маріуполі українських військових.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю журналістам.

"Туреччина готова на сьогодні вивезти на кораблях поранених і вбитих, їх перевезти з Бердянська. До Маріуполя підійти неможливо, ми не дамо цю можливість. Вони можуть з Бердянська. Тобто до Бердянська потрібно доїхати. У нас вся інфраструктура готова, щоб вивезти поранених і загиблих. І ми чекаємо погодження від Путіна. Я розмовляв з Ердоганом, Ердоган розмовляв з ним. Зараз від нього залежить саме цей момент", - заявив президент.

За його словами, результат з цього питання має бути найближчими днями.

"Якщо ні, ми точно будемо знати, що це особисто президент РФ не дає такої можливості", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Туреччина виступила з пропозицією своїми кораблями евакуювати населення з Маріуполя по морю. Як заявив тоді міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, турецька сторона в цьому питанні координує свої дії з відповідними структурами України і Росії.

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