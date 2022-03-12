Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Білорусі в бойових діях проти України на боці Росії.

Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України, ворог відновлює боєздатність підрозділів, поповнює запаси.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 12:00.

Ворог зазнав втрат на трьох напрямках:

Поліському,

Сіверському,

Південнобузькому.

На цих напрямках ЗСУ зупинили окупантів та не дали здійснити наступ.

Зазначається, що на Волинському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Військовим керівництвом Білорусі здійснюються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Білорусі в бойових діях проти України на боці Росії.

Також у Генштабі поінформували, що на Поліському напрямку активних дій з боку противника не зафіксовано. Після значних втрат російські окупанти проводять заходи з відновлення боєздатності та здійснюють перегрупування військ.

На Сіверському напрямку російські фашисти здійснюють інженерне обладнання позицій у районах Михайло-Коцюбинське, Левковичі, Жукотки, Городня (Чернігівська область).

На Слобожанському напрямку при спробі відновлення наступальних дій ворог успіху не досягнув.

Окупанти закріпилися в північній частині міста Ізюм, не полишаючи спроб щодо його захоплення.

На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля фашистів зосереджені на захопленні міст Маріуполь та Сєвєродонецьк. Противник захопив східні околиці Маріуполя.

Після невдалого штурму населеного пункту Рубіжне окупанти відступили до н.п. Капитолівка.

З метою підтримки наступу загарбники намагалися розгорнути підрозділи ракетних військ і артилерії та протиповітряної оборони. Успіху не мали. Окупанти відступили у район н.п. Милове, здійснюють інженерне обладнання зайнятих позицій та підтягують резерви.

На Волноваському напрямку ворог намагається розвинути наступ на напрямку н.п. Красна Поляна. Здійснив спробу просування в напрямку н.п. Ольгинка.

За наявними даними, підрозділи окупантів, які здійснювали наступ у Донецькому операційному районі, зустріли потужний опір Збройних сил України та втратили наступальні спроможності.

На Південнобузькому напрямку противник не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою оточення Миколаєва.

З метою підтримки наступу загарбники намагалися розгорнути підрозділи ракетних військ і артилерії та протиповітряної оборони. Успіху не мали. Окупанти відступили у район н.п. Милове, здійснюють інженерне обладнання зайнятих позицій та підтягують резерви.

Віримо в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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