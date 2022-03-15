У мережі показали фото небезпечного командира РФ.

Український телеведучий Андрій Джеджула оприлюднив фотографію командира РФ, який зараз орудує на Київщині і скоює жорстокі злочини.

Джеджула також поділився розповіддю мешканки села Богданівка Броварського району Київської області. Три дні окупанти тримали в заручниках село, вривалися в їхні будинки, грабували і погрожували розстрілом.

За словами місцевої мешканки, під керівництвом командира РФ Михайла Романова окупанти на очах дитини вбили його батька, а потім зґвалтували маму. Пізніше жінці з дитиною вдалося втекти.

Також очевидці розповідають, що жителів, які намагаються втекти, окупанти розстрілюють.

"Скільки трупів у цьому селі невідомо. У мене є ім'я та прізвище командира, який безпосередньо вбивав та ґвалтував. Я знайшла його в інтернеті. Поки він був тверезий, намагався "кадрити" і запропонував знайти його в соцмережах", - додала мешканка.

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