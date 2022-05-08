Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко вкотре закликав українців довіряти лише офіційній інформації, щоб не розганяти панічні чутки.
Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
"Вчора хтось почав розганяти вірусну паніку про те, що в Росії здійнялися одразу 30 літаків-бомбардувальників, всі вони йдуть на Україну, зараз буде страшний обстріл України і тому подібне. Далі це не підтвердилося, але паніка була достатньо велика, як мінімум, у соцмережах", - зазначив радник міністра.
"Тому в мене велике прохання абсолютно до всіх - слухати офіційну інформацію, дивіться офіційні новини, тому що, на жаль, війна - це завжди чутки", - додав Денисенко.
РФ не раз поширювала про Україну неправдиву інформацію, країни ще з 2014 року ведуть інформаційну війну. Одним із найвідоміших фейків Росії про Україну є інформація про "розп'ятого хлопчика".
Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.
Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім у низці населених пунктів атакував мирних жителів. За даними української розвідки, окупанти 8 та 9 травня можуть здійснити провокації.
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