Варто слухати офіційну інформацію, підкреслив радник очільника Міністерства внутрішніх справ.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко вкотре закликав українців довіряти лише офіційній інформації, щоб не розганяти панічні чутки.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вчора хтось почав розганяти вірусну паніку про те, що в Росії здійнялися одразу 30 літаків-бомбардувальників, всі вони йдуть на Україну, зараз буде страшний обстріл України і тому подібне. Далі це не підтвердилося, але паніка була достатньо велика, як мінімум, у соцмережах", - зазначив радник міністра.

"Тому в мене велике прохання абсолютно до всіх - слухати офіційну інформацію, дивіться офіційні новини, тому що, на жаль, війна - це завжди чутки", - додав Денисенко.

РФ не раз поширювала про Україну неправдиву інформацію, країни ще з 2014 року ведуть інформаційну війну. Одним із найвідоміших фейків Росії про Україну є інформація про "розп'ятого хлопчика".

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім у низці населених пунктів атакував мирних жителів. За даними української розвідки, окупанти 8 та 9 травня можуть здійснити провокації.

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