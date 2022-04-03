Зокрема, знищені чотири ворожі танки, зазначили в Генштабі ЗСУ.

Упродовж минулої доби на частині Донбасу захисники України відбили шість ворожих атак.

Знищено сім одиниць ворожої автомобільної техніки та шість - броньованої, а також ліквідовано чотири танки, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

"На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито шість атак ворога…", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, війська Російської Федерації вдерлися на територію української держави рано вранці 24 лютого.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, розташовані на сході України, зокрема, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Маріуполь.

2 квітня стало відомо, що під Сєвєродонецьком супротивник перебив газогін, і місто та прилеглі населені пункти залишилися без газу.

Маріуполь не раз атакували вороги, а потім заблокували. Командир полку "Азов" майор Денис Прокопенко говорив, що кількість жертв серед цивільних перевищує три тисячі осіб.

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