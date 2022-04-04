Волонтери загинули в результаті ворожого обстрілу, зазначили в Луганській обласній військовій адміністрації.

Під час мінометного обстрілу в Новодружеську, що на Луганщині, загинули волонтери Ольга Кур’єрова та Юрій Жабін.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Вони займалися видачею гуманітарної допомоги місцевим мешканцям. Щодня, попри ворожий вогонь, приходили на місце збору та забезпечували людей їжею та необхідними речами. Так було й учора, доки не прилетіла міна… пані Ольга врятувала життя колезі, прикривши її собою, коли розпочався російський обстріл міста", - написав він.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися на територію України. Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Новодружеськ.

31 березня стало відомо, що під Черніговом російські війська розстріляли колону автобусів з волонтерами, загинула одна особа, а ще четверо - поранені.

Згодом з'ясувалося, що біля Чернігова загинула студентка другого курсу НПУ імені М. П. Драгоманова.

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