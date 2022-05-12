Росія постачала у підрозділи проржавілу техніку, поділилися в українському Міноборони.

Росія для відновлення боєздатності окупаційних військ почала постачати у підрозділи техніку 1950-60 років виробництва.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів", - наголошується у повідомленні.

У розвідці додали, що тепер проржавіле та гниле військово-технічне відлуння кремлівського "великого прошлого" стає основою російського "настоящего".

"Втративши під час війни в Україні значну частину свого військово-технічного потенціалу, росіяни вже змушені постачати в підрозділи, які зазнали непоправних втрат, техніку та озброєння 50-60 років виробництва. Проте, така ситуація не бентежить керівництво Кремля, йому байдуже скільки та на чому відправляти "гарматне м’ясо" у бій за майбутнє "руського мира". Завжди знайдеться щось, що ржавіє десятиліттями на складах та що не захотіли свого часу закуповувати навіть країни третього світу", - заявили у розвідці.

При цьому, зі складів довгострокового зберігання техніку, в більшості випадків, навіть не можуть доставити до підрозділів, але військових заставляють її приймати та доповідати командуванню про повну укомплектованість та забезпечення бойових частин.

Протягом квітня з баз зберігання РФ знято:

18 самохідних артилерійських установков "Мста-С" з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння Східного воєнного округу (Уссурійськ, Приморський край);

28 САУ "Акація" з 94 арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (Омськ);

15 САУ "Мста-С";

5 САУ "Акація";

20 САУ "Гвоздика" з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.);

15 реактивних систем залпового вогню "Ураган";

11 тактичних ракетних комплексів "Точка-У" зі 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.).

Також відновлення боєздатності та укомплектування військ Західного ВО здійснюється, у тому числі шляхом озброєння та військової техніки знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар).

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ вдерлися в Україну.

Окупанти спочатку бомбили військові об'єкти, а потім атакували й мирних людей, зокрема, в Києві, Харкові, Чернігові, Одесі, Миколаєві, Херсоні, Дніпро та Маріуполь.

Захисники нашої держави давали гідну відсіч супротивнику. У Генштабі Збройних сил повідомили, що станом на 12 травня на українській території вже ліквідували близько 26 650 супротивників та багато техніки.

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