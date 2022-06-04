На сході України повсюдно руйнувалися населені пункти, оскільки РФ почала широко використовувати некеровані боєприпаси, зазначили у британському Міноборони.

В Донецькій і Луганській областях головним фактором останніх тактичних успіхів окупаційних сил Російської Федерації стало спільне застосування артилерійських та авіаційних ударів.

Через те, що РФ почала широко використовувати некеровані боєприпаси, на Донбасі повсюдно руйнувалися населені пункти, йдеться в огляді військової розвідки Міноборони Британії.

"З переміщенням оперативного фокусу на Донбас, Росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого просування, поєднуючи авіаудари та масований артилерійський вогонь…", - зазначається в повідомленні.

У розвідці додали, що на частині сходу України "спільне застосування авіаційних і артилерійських ударів стало ключовим фактором останніх тактичних успіхів Росії".

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Окупанти спершу скидали бомби на військові об'єкти, а потім атакували і житло цивільних.

Пізніше супротивник пішов у наступ на сході нашої держави, гарячою точкою спершу був Ізюм, а потім - Сєвєродонецьк.

Американський Інститут вивчення війни дізнався, що в Ізюмі була знищена майже вся 35-та загальновійськова армія РФ через те, що командири були некомпетентні.

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