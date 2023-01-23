Українська авіація завдала низку ударів по районах зосередження супротивників, зазначив Генштаб ЗСУ.

Сили оборони України упродовж доби уразили російський склад логістики та три райони зосередження супротивників.

Українська авіація завдала п’ять ударів по районах зосередження ворогів, повідомив Генштаб Збройних сил України у своєму зведенні у понеділок, 23 січня. "Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України... уразили три райони зосередження окупантів та ворожий склад логістики", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Генштабі, загарбники протягом доби завдали чотири ракетних удари по населених пунктах (дві ракети було знищено нашою протиповітряною обороною) та 18 авіаційних ударів. Також ворог здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Відео дня

Генштаб також попередив, що всій території України продовжують загрожувати російські авіаційні та ракетні удари.

Війна в Україні - останні новини

Генштаб ЗСУ вранці 23 січня повідомив, що ворог продовжує наступати на Бахмутському напрямку. Крім того, супротивники вели безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках.

Українські воїни дають ворогу гідну відсіч. Командування Повітряних сил повідомило, що сьогодні на східному напрямку ліквідовані шість ворожих повітряних цілей, зокрема, два штурмовики Су-25 та ударний вертоліт Ка-52.

Варто зазначити, що на думку військового льотчика-інструктора, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, росіянам не "світять" прориви в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: