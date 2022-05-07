Українська сторона має перейти на сучасну якісну зброю, зазначив очільник Альянсу.

У Північноатлантичному альянсі очікують подальшого загострення війни в Україні найближчими тижнями.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, повідомляє Deutsche Welle.

При цьому Столтенберг висловився за продовження постачання озброєнь Україні.

"У довгостроковій перспективі Україна не може захищатися лише зброєю радянських часів, а має перейти на сучасну західну зброю", - зазначив він.

Водночас Столтенберг застеріг РФ від застосування ядерної зброї в Україні.

"Наш посил однозначний: застосування ядерної зброї призведе до того, що з усіх боків будуть лише ті, хто програв", - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що "ядерну війну неможливо виграти, і її не слід ніколи вести, зокрема і Росії".

Генсек НАТО також зазначив, що організація не має жодних даних, що вказують на те, що російський ядерний арсенал був приведений у вищий рівень готовності після початку російського вторгнення в Україну, попри погрози президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, Російська Федерація вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Києві, Житомирі, Харкові, Чернігові, Одесі, Львові, Маріуполі та Миколаєві.

За офіційними відомостями української сторони, лише в Маріуполі вже загинули вже понад 20 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія вдається до ядерних погроз через розуміння свого програшу у війні проти України.

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